الدفاع الروسية: إسقاط 7 صواريخ و4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ودمرت 7 صواريخ أوكرانية من طراز "فيلخا" و4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود. وذكرت الوزارة في بيان لها أن "في 17 كانون الثاني وفي حوالي الساعة 2.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي صاروخي باستخدام نظام "فيلخا" الصاروخي وطائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي". وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت سبعة صواريخ وأربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود".

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