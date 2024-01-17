انت الان تتابع خبر "وداعاً عميد"... وفاة والد قصي خولي بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن النجم السوري قصي خولي، يوم أمس الثلاثاء، عن وفاة والده، الصحافي عميد خولي، بعد صراع طويل مع المرض والفشل الكلوي، حيث توفي في أحد المستشفيات بمحافظة طرطوس في سوريا.

قصي خولي ينعي والده

ونعى قصي خولي والده بكلامات مؤثرة وكتب: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا ابو قصي... من أمن بي وإن مات فسيحيا".

وأظهرت ورقة النعوة التي نشرها قصي في حسابه الرسمي على تطبيق انستقرام، أن صلاة الجنازة ستقام لراحة نفسه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 18 يناير 2024 في كنيسة مار يوسف الجنينة - صهر صفرا - طرطوس. وتقبّل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصراً حتى 8 مساءً، ويومَي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحاً ولغاية 2 ظهراً، ومن الساعة 5 عصراً ولغاية 8 مساءً.

النجوم ينعون قصي خولي

وتفاعل النجوم مع خبر الوفاة، فإنهالات تعليقاتهم لتقديم واجب التعزية، ومن بينهم: الممثلة كاريس بشار التي كتبت: "لروحه السلام والعمر إلك انشالله", وكان تعليق الممثل باسل خياط الذي تربطه علاقة صداقة قويّة بقصي خولي، لافتًا للنظر، إذ إستعاد ذكرياته مع الصحفي الراحل، وقال: " في ذاكرتي الكثير والكثير يا قصي متل ما متأكد أنو بذاكرتك كمان... لا يمكن أن أنسى كلمات الدعم الأولى من والدك عمي أبو قصي ولا يمكن لي أن أنسى إبتسامته المقتضبة وعينيه الفخورتين بك في كل مرة كان ينظر إليك دون أن تنتبه".

مناصب شغلها الراحل خلال مسيرته

وشغل الراحل عميد خولي عدّة مناصب خلال مسيرته في الإعلام والصحافة، وكان أحد قيادات العمل الإعلاميّ في بلده سوريا منذ السبعينات، فكان نائباً لرئيس تحرير صحيفة، ثمّ شغل منصب رئيس لتحرير صحيفة، كما كان نائب رئيس إتحاد الصحفيين في سوريا.