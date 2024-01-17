انت الان تتابع خبر "المونيتور": إيران تعمدت اختيار أهداف "سهلة" في أربيل لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التقرير، "احتدمت المناقشات حول ما إذا كان الهجوم يهدف فقط إلى الدعاية المحلية وإرضاء الداخل الإيراني والاستعراض حول الانتقام الموعود الذي يبدو أنه تم تنفيذه على هدف خاطئ وسهل".

وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني ادعى بأن الهدف الذي تم تدميره، بإطلاق 11 صاروخا باليستيا من موقعين في المناطق الغربية والشمالية الغربية لإيران، كان قاعدة تجسس يديرها جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد في أربيل".

ووصف الحرس الثوري الإيراني الضربات بأنها "رد على الهجمات الإرهابية الأخيرة في إيران، وأبرزها التفجير المزدوج في كرمان الذي تبنى مسؤوليته تنظيم داعش، وقُتل فيه ما لا يقل عن 94 شخصًا كانوا يتجمعون لإحياء الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة جوية أمريكية خارج بغداد العام 2020".

من جانبها، رفضت السلطات في حكومة إقليم كردستان العراق الرواية الإيرانية، قائلة إن الصواريخ أصابت مقر إقامة رجل الأعمال الكردي النافذ بيشرو دزيي، الذي قُتل مع 3 آخرين، من بينهم ابنته ذات العام الواحد.

ولفت التقرير، إلى أن "الهجمات الإيرانية أعادت التوتر مجددًا إلى العلاقات العراقية الإيرانية بالدرجة الأولى، ولم تؤثر على الجانب الإسرائيلي الذي لا يزال منشغلًا بالحرب على غزة".