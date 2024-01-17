انت الان تتابع خبر انتشار التهاب الكبد الوبائي بين نازحي غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 350 ألف مريض مزمن لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذّرت وزارة الصحة من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى، وطالبت المؤسسات الدولية بضرورة "توفير الأدوية لهم بشكل عاجل".



وزارة الصحة أشارت في بيان آخر، إلى نفاد "غاز النيتروز" في غرف العمليات، والنقص الحاد في الغازات الطبية الأخرى.

وكانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية قد حذرت من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب.

