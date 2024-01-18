انت الان تتابع خبر السجن 6 سنوات بحق تاجر مخدرات في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان القي القبض عليه وبحوزته مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها".

وأضاف ان "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات".

