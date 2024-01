شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تتنافسان في التحركات الدبلوماسية بدول أمريكا اللاتينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف السفر إلى البرازيل في أواخر الشهر المقبل، وقال لافروف إنه سوف يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر له يومي 21 و22 من الشهر المقبل في ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أنه يعتزم أيضا زيارة دول أخرى في أمريكا اللاتينية.

خطة إنهاء الحرب

وتأتي زيارة لافروف عقب زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأرجنتين، للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها خافيير ميلي.

واستغل زيلينسكي تلك الزيارة للقاء زعماء من المنطقة في محاولة لكسب التأييد لخطة لإنهاء الحرب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسعت روسيا وأوكرانيا إلى كسب الدعم بين ما يطلق عليها دول جنوب العالم منذ اندلاع النزاع بينهما قبل قرابة عامين.

تأييد الرئيس البرازيلي

وكانت آخر مرة زار فيها لافروف البرازيل في شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي سعت فيه كل موسكو وكييف لكسب تأييد الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا.

وأصر لولا على أن بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ستظل محايدة في الصراع، وحاول العام الماضي وضع البرازيل كبلد وسيط في محادثات سلام محتملة.

وكان قوله إن الولايات المتحدة وزيلينسكي يشاركان في تحمل المسؤولية عن تصعيد الحرب، قد أثارت غضب أوكرانيا وحلفائها الغربيين.



استمرار غياب بوتين

ورغم خطط لافروف للسفر إلى ريو دي جانيرو، فإنه ما زال من غير المرجح أن يحضر الرئيس بوتين اجتماع رؤساء دول مجموعة العشرين في شهر نوفمبر المقبل.

ومنذ مذكرة توقيف من جانب المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في شهر مارس الماضي، قام الزعيم الروسي برحلات قليلة إلى الخارج، وتجنب حضور العديد من القمم العالمية.