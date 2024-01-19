انت الان تتابع خبر ارتفاع قياسي بمخزون روسيا من الذهب خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك المركزي الروسي في بيان، اليوم الجمعة، أن"احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في كانون الاول الماضي بنسبة 2.6 بالمئة إلى 155.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا".وقال البيان إن "احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول كانون الاول 2023 وأول كانون الثاني 2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار.. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ اذار 2022".

يذكر أن "روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

