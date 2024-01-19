إعلام أمريكي: هناك مقترحات جديدة بخصوص صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الجمعة، إنّ هناك مقترحات جديدة بخصوص محادثات تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، لكنه استبعد في المقابل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في وقت قريب، مشيراً إلى أنه ما زال بعيداً.

وأوضح المسؤول، الذي لم تكشف الشبكة الإخبارية الأمريكية عن اسمه، أنّ هناك مقترحات جديدة على الطاولة بشأن صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنّ التوصل إلى اتفاق جديد قد يتطلب على الأقل بضعة أسابيع، عازياً ذلك إلى التباعد الكبير بين الطرفين.

وكشف أنّ المقترحات التي قُدّمت أخيراً تحمل نفس ملامح ما جرى التفاوض بشأنه في المحادثات الأخيرة، وهو ما يعني إطلاق الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مقابل إقرار هدن مؤقتة.

وأضاف أيضاً أنه جرى بحث مقترح نهائي يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة الأمريكية مقابل وقف إطلاق النار، مع تحفظ محتمل بشأن الأسرى الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن ترى بعض الليونة داخل النظام الإسرائيلي بشأن هدنة طويلة الأمد أو وقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك يعود للضغوط المكثفة التي تتعرض لها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من أجل استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.

وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك، قد زار العاصمة القطرية الدوحة في الأيام القليلة الماضية، لبحث اتفاق محتمل لإطلاق سراح من تحتجزهم حركة حماس في غزة، معرباً عن "تفاؤل" الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين، أنّ مكجورك يجري "نقاشات جادة ومكثفة للغاية" مع القطريين بخصوص اتفاق رهائن آخر. وأضاف: "نأمل أن تثمر قريباً".