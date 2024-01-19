"نيويورك تايمز": وجهة نظر أميركا وكثير من قادة الجيش الإسرائيلي هي أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حماس

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادر مطلعة، قولها إنّ "وجهة نظر الولايات المتحدة الأميركية وكثير من قادة الجيش الإسرائيلي هي أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حركة حماس".

وبعد 105 أيام من الحرب على قطاع غزة، لا يزال الجيش الإسرائيلي يتكبّد خسائر هائلة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية داخل القطاع، كما تواصل الفصائل إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي قصف جميع أنحاء غزة ويستهدف المدنيين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630، منذ 7 من تشرين الاول.