وزير بريطاني: معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب الحرب غير مقبولة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير خارجية حكومة الظل البريطانية ديفيد لامي، اليوم السبت، إن "معارضة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب في قطاع غزة غير مقبولة.

وأضاف لامي في تصريحات متلفزة وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - " نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونريد أن نعمل مع شركاء دوليين لتحقيق ذلك؛ وان الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على حق في التزامه بالعمل على مساعدة الفلسطينيين على التحرك نحو إقامة الدولة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس الأول الخميس، إنه "يرفض أي تحركات لإقامة دولة فلسطينية عندما تنهي إسرائيل هجومها على غزة وإن كل الأراضي غرب نهر الأردن ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وعقب تلك التصريحات؛ قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، "ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يكون هناك إعادة احتلال لغزة".