شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل 20 شهرًا.. البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد للناتو والان نبدء بالتفاصيل

اعتراضات تركية



ترحيب أمريكي



انتظار موقف المجر

الدمام - شريف احمد - وافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء بعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات، ما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي بعد تأخير لمدة 20 شهرًا.وصوّت البرلمان، الذي يتمتع فيه الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالأغلبية، بواقع 287 صوتًا مقابل 55 لصالح الموافقة على الطلب الذي قدمته السويد لأول مرة في عام 2022، لتعزيز أمنها ردًا على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.وعندما طلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الأطلسي في ذلك العام، فاجأت تركيا بعض الأعضاء بإبداء اعتراضات على ما قالت إنها حماية الدولتين لجماعات تعدها "إرهابية".وصادقت على عضوية فنلندا في أبريل الماضي، لكنها، إلى جانب المجر، أرجأتا هذه الخطوة بالنسبة للسويد.وقال فؤاد أوقطاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال المؤتمر: "ندعم توسيع حلف شمال الأطلسي لتحسين جهود الردع لديه، نأمل أن يكون موقف فنلندا والسويد تجاه مكافحة الإرهاب مثالًا لحلفائنا الآخرين". This is a Twitter Status يصادق على انضمام This is a Twitter Status و This is a Twitter Status إلى «This is a Twitter Status» This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن الولايات المتحدة ترحب بموافقة تركيا على طلب السويد.وأضاف: "السويد شريك دفاعي قوي ومتمكن، وعضويته في حلف شمال الأطلسي ستجعل الولايات المتحدة والحلف أكثر أمًا وقوة".وقال السفير الأمريكي جيف فليك في بيان مكتوب: "أثمن بشدة قرار البرلمان التركي الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، التزام تركيا تجاه حلف شمال الأطلسي يظهر بوضوح شراكتنا الدائمة".كما رحب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بموافقة البرلمان التركي، وقال في بيان مكتوب: "نتطلع الآن إلى توقيع الرئيس أردوغان على وثيقة التصديق".ومن المتوقع أن يوقع أردوغان على التشريع ليصبح قانونًا في غضون أيام، ما يجعل المجر الدولة العضو الوحيدة التي لم توافق على انضمام السويد بعد. This is a Twitter Status: This is a Twitter Status يواجه عالما متغيرا This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بالخطوة التركية، وقال: "أعول أيضًا على المجر لاستكمال تصديقها الوطني في أقرب وقت ممكن".وتحتفظ تركيا والمجر بعلاقات أفضل مع روسيا مقارنة بالأعضاء الآخرين في حلف الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.