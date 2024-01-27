الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لقرارات محكمة العدل الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والمفوضية الأوروبية, أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها وتنفيذها الكامل والفوري والفعال.

وتابع البيان أن “حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالاختصاص أو المقبولية أو الأسس الموضوعية لا يتأثر بقرار اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة”.

وقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم اقترفها في حق الفلسطينيين في قطاع غزة ,في انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.