بعد عدّة دول غربية.. ألمانيا تقرر وقف تمويلها لوكالة الأونروا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قررت ألمانيا، اليوم السبت، تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتنضم بذلك إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا وفنلندا.

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن تعليق تمويل الوكالة يهدد أنشطتها الإنسانية في المنطقة لاسيما في غزة، مطالبا الدول التي علّقت تمويلها للوكالة بإعادة النظر في قراراتها، معتبرا أن وقف تمويل الوكالة صادم.

من جهته أشار المتحدث السابق باسم "الأونروا" كريس جانس، أن وقف بريطانيا مساعداتها للوكالة غير متناسب وعقابي تماما، مؤكدا أن الوكالة تواجه تهديدا وجوديا الليلة، لافتا إلى انها وكالة يجب أن تبقى وستبقى.