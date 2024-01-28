بعد تعليق تمويلها.. الأونروا: الفلسطينيون لم يكونوا بحاجة لعقاب جماعي إضافي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، وصفة تعليق تمويل الوكالة بالصادم

وأوضح لازاريني أن تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة خاصة في غزة، داعيا الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها.

وأشار لازاريني إلى أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة على وشك النفاد بعد قرارات تعليق التمويل، مؤكدا أن الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي

من جهتها قالت مديرة الاتصالات بالأونروا جوليت توما، إن تعليق 9 دول تمويلها للوكالة في خضم الحرب وتزايد الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وصمة عار على جبين الإنسانية.، مؤكدة أن العقاب الجماعي آخر ما يحتاجه سكان قطاع غزة حاليا.