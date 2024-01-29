الخارجية الإيرانية: قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر منا وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر منا وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل".

واعتبرت ان "انتهاكات أميركا للسيادة العراقية والسورية وهجماتها على اليمن أدت لتفاقم حالة عدم الاستقرار".

وفي وقت سابق، كشفت القيادة الوسطى الأميركية، عن ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأميركية في الهجوم على موقع البرج 22 شمال الأردن إلى 34 شخصا.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية في بيان انه تم، إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة.

وأوضحت أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية، مشيرة الى "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم."