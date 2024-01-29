ميناء رفح البري يستقبل 69 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا و78 من حملة الجنسيات الأجنبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم 69 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة للعلاج، إضافة إلى 78 من حملة الجنسيات الأجنبية.

وأفاد مصدرٌ مصريٌ مسؤولٌ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم إدخال 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية للجانب الفلسطيني، و5 شاحنات وقود وتم تسليمهم إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.