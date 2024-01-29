شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية: الإرهاب لم ينته ونحن على أعتاب أشكال جديدة من التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإرهاب لم ينته بعد، فنحن على أعتاب ظهور وميلاد أشكال جديدة من التطرف في الإقليم، وذلك في أعقاب النتائج التى سوف تترتب على الحرب داخل غزة، في ظل وجود جيل كامل معجب بحماس.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، خلال ندوة اتجاهات التطرف والإرهاب بالشرق الأوسط، بمعرض الكتاب 2024 بدورته الـ55 بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، الى أهمية دور التعليم في مواجهة الإرهاب والتطرف، مع أهمية بناء إرهاصات فكرية وفلسفية قادرة على بناء عقلية واسعة تتذوق الفن والفلسفة ترى العالم من منظور مختلف قابل للتعددية، فلابد أن نعلم أن العقول المتوترة لا تحكم ولا تبني أوطان.