أعلنت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط سبع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا الليلة الماضية". وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن سقوط مسيرة أوكرانية في مدينة غوبكين بالمقاطعة"، مشيرا الى أن "الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات في 4 منازل".

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