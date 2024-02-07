القيادة الوسطى الأميركية:الحوثيون حاولوا ضرب ناقلة بضائع تملكها اليونان بخليج عدن

اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بأن الحوثيون شنوا هجمات بصواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت القيادة الوسطى ، في بيان"، أن الحوثيين حاولوا استهداف بـ3 صواريخ ناقلة بضائع يونانية بينما كانت تعبر خليج عدن".

وتابعت أن ثلاثة صواريخ أخرى كانت على الأرجح تستهدف سفينة تجارية تتبع للمملكة المتحدة.