اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بأن الحوثيون شنوا هجمات بصواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضافت القيادة الوسطى ، في بيان"، أن الحوثيين حاولوا استهداف بـ3 صواريخ ناقلة بضائع يونانية بينما كانت تعبر خليج عدن".
وتابعت أن ثلاثة صواريخ أخرى كانت على الأرجح تستهدف سفينة تجارية تتبع للمملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية:الحوثيون حاولوا ضرب ناقلة بضائع تملكها اليونان بخليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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