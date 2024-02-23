وكالة "مهر": قوات الأمن الإيرانية قتلت أحد زعماء جماعة "جيش العدل" في جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، عن "مقتل أحد زعماء جماعة "جيش العدل" الإرهابية إسماعيل شاه بخش، على يد قوات الأمن الإيرانية".

ولفتت إلى أنّه "تزامنًا مع معاقبة الإرهابيين في جنوب شرق إيران، جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل الإرهابية والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان".

وأكّدت أنّه "بعد تنفيذ هذه العملية الاستخباراتية المعقدة ومقاومة الإرهابيين، قُتل إسماعيل شاه بخش ورفاقه في اشتباك مسلح على يد قوات الأمن التابعة للثورة الإسلامية".