أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، عن "مقتل أحد زعماء جماعة "جيش العدل" الإرهابية إسماعيل شاه بخش، على يد قوات الأمن الإيرانية".
ولفتت إلى أنّه "تزامنًا مع معاقبة الإرهابيين في جنوب شرق إيران، جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل الإرهابية والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان".
وأكّدت أنّه "بعد تنفيذ هذه العملية الاستخباراتية المعقدة ومقاومة الإرهابيين، قُتل إسماعيل شاه بخش ورفاقه في اشتباك مسلح على يد قوات الأمن التابعة للثورة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "مهر": قوات الأمن الإيرانية قتلت أحد زعماء جماعة "جيش العدل" في جنوب شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.