الرئيس العام للرهبانية المارونية ترأس قداس ورتبة الغسل بكنيسة مار يوحنا مرقص في جبيل

ترأس الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ قداس ورتبة الغسل في كنيسة مار يوحنا مرقص في جبيل عاونه المدبر العام في الرهبنة الاب طوني فخري وامين السر الاب طوني عيد، رئيس الدير الاب سيمون عبود والابوان جان جبور وشربل الخوري، وخدمته جوقة مار يوحنا مرقص بقيادة الاب جوزف عبود، في حضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وحشد من المؤمنين.

وبعد ان غسل ارجل ال 12 شخصا من كشافة الارز فوج مار يوحنا مرقص القى محفوظ عظة اشار فيها الى ان "هذه المناسبة تعيدنا حوالي الفي سنة الى الوراء وتجعلنا نعيش مع يسوع وتلاميذه"، لافتا الى ان "اهم شيء هو ان نسترجع بفكرنا ما حصل في تلك الفترة".

واعلن ان "ديانتنا هي الايمان بشخص يسوع وعلينا ان نعمل لان نكون في تواصل معه فهذا هو الاساس في كل حياتنا ويومياتنا الايمانية مذكرا كيف ان رب السموات انحنى وغسل ارجل تلاميذه ودعاهم لان يغسلوا ارجل بعضهم البعض واوصاهم ان يحبوا بعضهم البعض".

وشدد على اهمية "عيش المحبة في حياتنا والتعامل مع الاخر بعيدا عن البغض والكراهية"، لافتا الى ان "من يتعامل مع الاخر بمنطق الحقد والعدائية لا يكون مسيحيا". واكد ان "الايمان المسيحي مبني على محبة يسوع في حياتنا وعيشها مع الاخرين كل من موقعه".