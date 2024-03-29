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احتفل مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده أبو كسم، بقداس خميس الأسرار ورتبة الغسل في رعية مار جرجس في قيتولي- جزين.
وألقى عظةً شدّد فيها على "أهميّة سرّ القربان المقدس الّذي رسمه السيد المسيح، وفيه تتجدّد ذبيحة الصليب كلّ مرّة نكسر الخبز ونمزجه بالدّم، عربونًا لنا للحياة الأبديّة، شرط أن نتناوله عن استحقاق بقلب وفكر طاهر"، مشيرًا إلى أنّ "في مثل هذا اليوم، أسّس سيّدنا يسوع المسيح سرّ الكهنوت المقدّس، وعلّمنا أنّ الكهنوت هو خدمة ممزوجة بالتّواضع، عندما غسل أرجل تلاميذه ودعا من اختارهم لهذه الخدمة أن يغسلوا أرجل من ائتمنوا على خدمتهم".
دعا إلى أن "نصلّي من أجل الكهنة لكي يتقدّسوا بنعمة الرّب، ومن أجل كلّ من يحملون مسؤوليّة هذا الوطن، كي يتواضعوا ليستطيعوا أن ينقذوا لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم بقداس خميس الأسرار: نصلي لحاملي مسؤولية الوطن كي يتواضعوا ليستطيعوا أن ينقذوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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