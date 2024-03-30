شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للتحالف الوطنى فى النصف الثانى من شهر رمضان بشمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حملة المساعدات الغذائية الكبرى فى النصف الثانى من شهر رمضان المبارك لتوزيع 2000كرتونة مواد غذائية لأهالينا الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء، حيث تم توزيع نحو 720 كرتونة فى التجمعات السكنية بمدينة الحسنه ومدينة التحدى والصمود فى وسط سيناء وفى ضواحى مدينة العريش .

حملة مساعدات من التحالف الوطنى بمحافظة شمال سيناء

جانب من المساعدات بمحافظة شمال سيناء جانب من المساعدات بمحافظة شمال سيناء أعضاء التحالف الوطنى بمحافظة شمال سيناء أعضاء التحالف الوطنى بمحافظة شمال سيناء

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى واصل جهوده لدعم الأهالى من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح خلال شهر رمضان الكريم.

وعلى جانب آخر، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة أسيوط، وذلك استكمالا لدعم الأهالى بالمحافظات.

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

