شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل توزيع وجبات الإفطار على الأسر بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار علي الفئات المستحقة من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل بقرية أم الساس فى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ضمن حملة إفطار صائم .

التحالف يستكمل حملة المساعدات الغذائية الكبرى فى النصف الثانى من شهر رمضان المبارك لتوزيع 2000كرتونة مواد غذائية لأهالينا الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء، حيث تم توزيع نحو 720 كرتونة فى التجمعات السكنية بمدينة الحسنه ومدينة التحدى والصمود فى وسط سيناء وفى ضواحى مدينة العريش .

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى واصل جهوده لدعم الأهالى من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح خلال شهر رمضان الكريم.



وعلى جانب آخر، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة أسيوط، وذلك استكمالا لدعم الأهالى بالمحافظات.



نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.



التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفعاليات إفطار صائم



التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي