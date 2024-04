شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يجتمع بشأن حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

مجلس الأمن

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمن الدولي غداَ اجتماعا حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة، بعد تلقي رئيسة المجلس خطابا من الأمين العام بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين.وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش خطابا من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة يشير فيه إلى طلب قدمته فلسطين بتاريخ 23 سبتمبر 2011 للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وطلب المندوب الفلسطيني في خطابه للأمين العام أن يعيد مجلس الأمن النظر في الطلب خلال الشهر الحالي.وكانت فلسطين قد حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، حضى بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.