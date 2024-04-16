قوى الأمن: توقيف شخص يوضّب ويخزّن المخدرات بشقته في دير قوبل وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات، عن قيام شخص مجهول بتوضيب وتخزين مواد مخدّرة في منزله ببلدة دير قوبل - عاليه، وكذلك توزيعها على المروّجين"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، والشّقّة الّتي يستخدمها لتخزين وتوضيب المخدرات في البلدة المذكورة أعلاه، وتبيّن أنّه يُدعى: "ر. ع." (مواليد عام 1994، لبناني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-04-05، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة الشّقّة، حيث أوقفته وزوجته، المدعوّة: "ل. م." (من مواليد عام 1996، لبنانيّة)، وضبطت ممنوعات وكميّةً كبيرةً من المخدّرات، على الشّكل التّالي: 14 كيسًا تحتوي على 6082,7 كلغ قائم من الكوكايين، 585 غ. ماريجوانا، 15 غ. حشيشة كيف، مقسّمة داخل كبسولات وطبّات وعلب بلاستيكيّة ومظاريف من النّايلون ومعدّة للتّرويج، أدوات تُستعمل في توضيب المخدّرات (ميازين، مصفاة...)، 6 آلاف طبّة بلاستيكيّة، كميّة من المظاريف الفارغة الّتي تُستخدم لتوضيب المخدّرات، 3 مسدّسات حربيّة، مع 5 مماشط و26 طلقة صالحة للاستعمال، منظار، درّاجة آليّة، هاتف خلوي؛ ومبالغ ماليّة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترف (ر. ع.) بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين وتوضيب المخدّرات في داخل منزله في دير قوبل، ليتمّ توزيعها على المروّجين. كما اعترفت زوجته بأنّها على علم بنشاطه في مجال تجارة المخدّرات، وعن وجود كميّات منها في المنزل"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".