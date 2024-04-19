أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي تُجريها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات سرقة الدرّاجات الآليّة في محلّة السعديات، الّذي سبق أن أوقفت الشّعبة أفراد عصابته، ويُدعى: "ع. ب." (مواليد عام 2008، لبناني)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-04-16، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمين محكم في محلّة السعديّات. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي".
وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة تأليف وترؤس عصابة تنفّذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف قاصر لتأليفه وترؤسه عصابة نفذت عمليات سرقة دراجات آلية في جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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