ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على طولكرم إلى سبعة شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية إلى سبعة شهداء والعديد من الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل حصار مخيم نور شمس وسط إطلاق نار كثيف صوب منازل الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين، مؤكدة أن الاحتلال يواصل منع نقل الشهداء والجرحى من داخل المخيم الذي أغلقت كافة مداخله بالسواتر الترابية.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تدمير للبنية التحتية للمخيم، مما تسبب بانقطاع المياه والكهرباء والإنترنت والاتصالات، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على كافة الطرق المؤدية إلى المخيم الذي يتعرض باستمرار لاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.