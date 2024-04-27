استشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في كفرشوبا بعد منتصف الليل

استُشهد المواطن قاسم أسعد، جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة- السّبت منزله في بلدة ​كفرشوبا​، وأدّت إلى تدميره.

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