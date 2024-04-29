إيطاليا.. ميلوني تترشح على رأس قائمة حزبها في الانتخابات الأوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أمس، أنها ستترشح على رأس قائمة حزبها اليميني في الانتخابات الأوروبية إجراؤها في السادس والتاسع من يونيو.

وقالت ميلوني خلال منتدى لحزبها في مدينة بيسكارا على البحر الأدرياتيكي، «قررت الترشح لرئاسة قائمة أخوة إيطاليا». وحل حزب ميلوني في المركز الأول في انتخابات عام 2022 في إيطاليا بحصوله على 26 % من الأصوات.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية «نريد أن نفعل في أوروبا ما فعلناه بالضبط في إيطاليا في 25 سبتمبر 2022، أي إنشاء غالبية توحد قوى اليمين لإعادة اليسار إلى المعارضة في نهاية المطاف، حتى في أوروبا!».

وفي هذا السياق، أعلنت أنّها ستكون على رأس القائمة الأوروبية بعد كلمة استمرت ساعة أشادت خلالها بجهود ائتلافها الذي يتولى السلطة منذ عام ونصف، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والدفاع عن القيم العائلية.

وقالت إن ترشّحها يندرج في إطار استفتاء الإيطاليين حول مدى «رضاهم عن العمل الذي نقوم به في إيطاليا وما نقوم به في أوروبا».