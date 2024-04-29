أ ف ب عن مسؤول بحماس حول الرد على اقتراح الهدنة: الأجواء إيجابيّة ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة

تُقدّم حركة حماس اليوم ردّها على مقترح للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

ومن المقرّر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس التي يرأس وفدها خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزّة، بحسب ما أكد مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس برس.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إلى أنّ "الأجواء إيجابيّة ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تُقدّمها حماس بشأن ما تضمّنه الردّ" الإسرائيلي.

وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات. وعرض المقترح الجديد بعدما أصرّت حماس في منتصف نيسان على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.

ولم ترشح تفاصيل عن الردّ الإسرائيلي على المقترح، لكنّ موقع أكسيوس الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليّين قولهم إنّه يتضمّن رغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" في غزة.