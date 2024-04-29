القيادة الوسطى الأميركية: تصدينا بنجاح لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر شكلت تهديدا لنا ولسفن تجارية بالمنطقة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الاشتباك مع 5 مسيّرات فوق البحر الأحمر وتدميرها بنجاح، بعد أن شكلت تهديدا للتحالف والسفن التجارية.

وكشفت في بيان انه "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء) في 28 نيسان، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع خمس طائرات بدون طيار على هيئة طائرات فوق البحر الأحمر، وتقرر أن تلك المسيّرات تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف (تحالف الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

ووصفت في البيان اتخاذ هذا الإجراء بأنه "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

هذا ولم تذكر "القيادة المركزية" أي جهة قد تكون أطلقت هذه المسيّرات الجوية.