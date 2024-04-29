الصين تتقدم باحتجاج رسمي لليابان إزاء تحركاتها نحو جزر "دياويو داو"

ياسر رشاد - القاهرة - تقدمت الصين باحتجاج رسمي إلى اليابان؛ على خلفية تحركاتها فيما يتعلق بجزر (دياويو داو) المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن وفقا لتقارير إعلامية فإن خمسة من أعضاء البرلمان الوطني الياباني، بمن فيهم تومومي إينادا القائمة بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، دخلوا إلى المياه القريبة من جزر (دياويو داو)؛ من أجل إجراء تحقيق.

وأفادت تقارير إعلامية أن وفدا من خمسة أعضاء برئاسة وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا المعروفة بآرائها القومية، انضم إلى مسؤولين حكوميين في عملية استطلاع بحرية، السبت، حول الجزر غير المأهولة، المعروفة باسم جزر سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في اليابان: إن سفن خفر السواحل الصيني اتخذت إجراءات إنفاذ القانون لحماية حقوقها وفقا للقانون، مضيفا أن الصين تحث اليابان بقوة على الالتزام بالاتفاق المبدئي المكون من أربع نقاط بين البلدين، ووقف جميع الاستفزازات السياسية والاضطرابات في الجزر والتوقف عن إثارة الجمهور، والعودة إلى المسار الصحيح لإدارة النزاعات والخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصاعد الأوضاع بشكل أكبر.

وأشار إلى أن (دياويو داو) والجزر المتاخمة لها هي أراض صيينة أصلية، وأن الصين لديها التصميم والإرادة القويان لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.

مقتل وإصابة 38 شخصا إثر إعصار قوي في الصين

قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون إثر إعصار قوي ضرب جوانجو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين.

وذكرت وكالة انباء شينخوا الصينية أن الإعصار ضرب بلدة "شونجلوتان" بمنطقة بايوان بالمدينة في حوالي الساعة 3 عصرا (0700 بتوقيت جرينتش)، في الوقت الذي سجلت فيه محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانجتيان سرعة رياح قصوى بلغت 6ر20 متر في الثانية.

وفي تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية الإقليمي تم تحديد شدة الإعصار عند المستوى الثالث- أقل بمستويين من أعلى مستوى في مقياس شدة الأعاصير المكون من خمس مستويات- وأنه تحرك لمسافة تبلغ كيلو متر واحد تقريبا.

وتم إرسال رجال الانقاذ من إدارات الطوارئ والطقس والإطفاء ومحطات المياه والصحة بالمدينة إلى الموقع بشكل فوري.

وبحلول الساعة العاشرة مساء كانت جميع عمليات البحث والإنقاذ في الموقع قد انجزت بشكل رئيسي. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.