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السيسي ونظيره البوسني يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقائه برئيس البوسنة شهد مباحثات ثنائية حول تعزيز أوجه التعاون المختلفة، بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها منذ قليل بمؤتمر صحفي مشترك مع دينيس بيتشيروفيتش، رئيس البوسنة في قصر الاتحادية، أنهما تناقشا أيضًا حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقا على بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي أنهم توافقا أيضًا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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