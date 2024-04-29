جعجع: بالرغم من كل شيء يبقى بري شيخ المهضومين في البلد

أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في تصريح، إلى أنّ "بالرّغم من كلّ شيء، يبقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ شيخ المهضومين في البلد".

وكان قد لفت برّي، في تصريح تلفزيوني أمس، تعليقًا على لقاء معراب، إلى "أنّني ما عم بتدخّل بهالأمور"، وعن مقاطعة الحزب "التقدمي الاشتراكي" للقاء قال: "أنا مع النّائب السّابق وليد جنبلاط ظالمًا أم مظلومًا".