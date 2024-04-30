فياض: خطة الكهرباء تسير في الاتجاه الصحيح ولكن لا تطور فيها وقطاع الطاقة يجب أن يكون أولوية لدى مصرف لبنان

لفت وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الى أن "خطة الكهرباء تسير في الاتجاه الصحيح ولكن لا تطور فيها، ومنذ سنة لم يُعطينا مصرف لبنان سعر الصرف كي توضع فاتورة الكهرباء على اساسه أما الان فالسعر اصبح أوضح".

وأشار فياض، في حديث عبر الـ"LBCI"، الى ان "قطاع الطاقة لم يُعطَ له الاهمية اللازمة ويجب أن يكون أولوية لدى مصرف لبنان ولدى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة وحتى الصحافة"، مؤكداً أن "المولدات الخاصّة اذا التزمت بوضع الفلاتر اللازمة ينخفض التلوث البيئي".

ورأى أن "الاولوية لتشغيل المعامل التي لا تُسبب اي ضرر وفي المدى المنظور نحن بحاجة لمعمل واحد كبير وهكذا تُحلّ مشكلة انتاج الكهرباء المُستدام"، مضيفاً "بموضوع البطاريات تحدثنا مع الوزير ياسين عن موضوع تجميعها كي لا تسبب اي ضرر في البيئة".