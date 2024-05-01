أعلن "حزب الله"، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وحيد عبد الحميد طفيلي "أبو حيدر" مواليد عام 2000 من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى وحيد عبدالحميد طفيلي من بلدة دير الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.