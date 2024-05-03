هنية عاد إلى الدوحة بعد ختام زيارته لتركيا

اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، زيارته إلى تركيا، وعاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية والحزبية والوطنية خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان قد التقى هنية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية.

كما استقبل رئيس الحركة العشرات من قادة الأحزاب والنواب الأتراك من مختلف التيارات السياسية والفكرية، الذين عبروا عن تضامنهم مع غزة ومع الشعب الفلسطيني.

كما عقد مع قيادة الحركة لقاءات مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقيادة الجهاد الإسلامي.

كما استقبل رئيس الحركة وفودا من المهنئين والمعزين بعدد من أبنائه وأحفاده صبيحة يوم عيد الفطر، وعموم ضحايا غزة والشعب الفلسطيني.

وقد عاد رئيس الحركة إلى العاصمة القطرية الدوحة مع عدد من أعضاء المكتب السياسي.