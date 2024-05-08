اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 41 عسكريا بنيران صديقة وحوادث عملياتية وإصابة 630 آخرين منذ بداية الحرب"، مؤكدا "إصابة 4 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية". وكشف الجيش الاسرائيلي ان "520 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب، كما ان 243 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جروحهم خطيرة".

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