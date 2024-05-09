بوحبيب التقى السفير القطري: طلبنا مساعدة قطر لإخراج نساء لبنانيات وعائلاتهم عبر معبر رفح

ذكر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، "أننا طلبنا المساعدة القطرية لإخراج نساء لبنانيات وعائلاتهم عبر معبر رفح، ما زالوا عالقين منذ بدء العدوان على غزة، بالرغم من كافة محاولاتنا السابقة لايصالهم الى بر الأمان".

وقال: "نرحب مجددا بدور قطر البناء في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الرئاسية من خلال توافق لبناني داخلي بتشجيع ورعاية عربية-دولية".