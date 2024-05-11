أحرقه حيًا.. بائع خردة يقتل زميله فى طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة سيجر بقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، قيام بائع خردة بقتل زميله، بإضرام النيران فيه بعد سكب مادة قابلة للاشتعال على إثر خلافات نشبت بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب وبها آثار حروق شديدة، بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا، انتقلت قوة أمنية وتبين العثور على جثة شاب ملقاه، بقطعة أرض بمنطقة سيجر وبها حروق شديدة بالجسد،

وكشفت التحريات أن المجني عليه بائع خردة، وأن وراء الواقعة زميل له بائع خردة أيضآ، ونشبت مشادة بينهما بسبب خلافات في العمل، وقام الأول بسكب البنزين على الثاني، وأشعل النيران فيه وفر هارب.

جرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب جريمته، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.