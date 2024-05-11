سيارة صدمته وهربت.. مصرع شخص على طريق "المشروع" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شخص مصرعه على طريق المشروع دائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء سيره في الطريق، وفر قائد السيارة هاربًا.

وقال شاهد عيان لموقع "الخليج 365"،: "إن المتوفى يُدعى "وجيد.و"، من قرية الاطارشة التابعة لمركز الباجور، وكان يسير على أقدامه على طريق المشروع وسط عتمة الليل، وفجأة صدمته سيارة وفرت من موقع الحادث ولاذت بالفرار، ونقل جثمان الفقيد إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.