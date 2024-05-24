خلال 24 ساعة.. تحرير 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المكثفة لضبط المخالفين على الطرق.

خلال 24 ساعة فقط، أسفرت هذه الحملات عن ضبط 21039 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1021 مخالفة للسير بدون تراخيص، و39 مخالفة لدراجات نارية، بالإضافة إلى 7740 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم تسجيل 14 مخالفة لوقوف عشوائي و853 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بجانب 8 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط المخالفات المرورية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.