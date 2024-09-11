شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم برنامجا لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون والشراكة الفعالة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال برنامج دعم التحسين في الحوكمة والإدارة (SIGMA)، تم تقديم ورشتي عمل ذات صلة بالبرنامج التدريبي من خلال خبراء دوليين عن إدارة العقود والمشتريات العامة وإدارة عملية التفاوض.

شهدت الجلسات وورش العمل التدريبية مشاركة فعالة من جانب المتدربين والخبراء الدوليين، وتطبيقات عملية اكتسب من خلالها المتدربون الكثير من المعارف والخبرات القيمة، والتي يمكن تطبيقها في بيئة عملهم، واختتمت بجلسة تضمنت العديد من الأسئلة والتوضيحات حول أفضل الممارسات الدولية في مجال العقود والمشتريات العامة.

ويندرج هذا التعاون ضمن الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تسعي الأكاديمية إلى إدماج الخبرات العالمية من المؤسسات الدولية البارزة مع الخبرات المحلية، بهدف صقل وتطوير كوادر وطنية ذات مهارات دولية، لضمان إدارة فعالة ومتقنة للعقود التي تبرمها الدولة، مما يؤدي إلى تعزيز الاستثمار وتقوية العلاقات والثقة مع الشركاء التجاريين للدولة.