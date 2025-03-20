شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية الروسية تسقط 132 طائرة مسيّرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت 132 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها، في هجوم أسفر عن إصابة شخصين وتسبب في نشوب حريق في قاعدة جوية عسكرية، بحسب السلطات.ويرسل الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات فوق الأراضي الروسية ردا على الضربات الروسية، التي تستهدف أراضيه يوميًا منذ ثلاث سنوات.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنّ الدفاعات الجوية اعترضت 54 طائرة مسيّرة فوق منطقة ساراتوف التي تبعد حوالى 700 كيلومتر شرق موسكو و40 طائرة أخرى فوق فورونيج.وقال الحاكم الإقليمي رومان بوسارغين، إن ساراتوف، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه ومدينة إنغلس "تعرضتا اليوم لأكبر هجوم مسيّرات" منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022.وأضاف أن هذا الهجوم أدى إلى نشوب حريق في الأراضي التابعة للقاعدة الجوية في إنغلس وتجري عملية إجلاء سكان المنازل القريبة لأسباب أمنية.وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن الهجوم أدى أيضا إلى إصابة شخصين في إنغلس و"إلحاق أضرار بمبان" مدنية مضيفة أنها ستحقق في "الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في منطقة ساراتوف".