الأونروا: لم تدخل مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 اذار الماضي وهذه مدة أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية الحرب

أكّدت الأونروا أنه لم تدخل مساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وهي مدة أطول بثلاث مرات من تلك التي فرضت بداية الحرب. كما أشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير، وأن الأمم المتحدة قدرت أن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددًا منذ استئناف الحرب. وأضافت الأونروا أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات يؤثران بشكل كبير على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات سكان غزة.

