رحّبت حركة "طالبان"، بـ"رفع موسكو الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية"، معتبرة انه "تطورا مهما". وكانت قد افادت وكالة "تاس"، بأن "المحكمة العليا الروسية علقت حظر نشاط حركة طالبان في روسيا".

كانت هذه تفاصيل خبر حركة "طالبان" رحّبت برفع موسكو الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية واعتبرها تطورا مهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.