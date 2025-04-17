وزير الداخلية بحث مع ستريدا جعجع التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية والتقى ناصر

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، النائبة ستريدا جعجع، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية.

في سياق اخر، التقى الحجار النائب حيدر ناصر، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون مناطقية.