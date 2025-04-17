استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، النائبة ستريدا جعجع، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية.
في سياق اخر، التقى الحجار النائب حيدر ناصر، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون مناطقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية بحث مع ستريدا جعجع التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية والتقى ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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