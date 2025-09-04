البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي المأساوي الذي ضرب إقليم دارفور، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وتدمير قرية ترسين شرق جبل مرة.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام إلى جانب الشعب السوداني في هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تعمل على الاستجابة لانزلاق أرضي مدمّر وقع في إقليم دارفور السوداني، وأتى على قرية جبلية بأكملها مودياً بحيات أكثر من ألف شخص.

وأفاد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لوكا ريندا في بيان أن الأمم المتحدة وشركاءنا الإنسانيين يتحرّكون لتقديم الدعم للسكان المتضررين.

وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المساعدة في انتشال القتلى الذين ما زالوا مدفونين تحت الوحل والركام.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: إنّه «من الصعب تقييم الأضرار أو تأكيد العدد الدقيق للقتلى، لأنّ الوصول إلى المنطقة صعب للغاية».