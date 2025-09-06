اليابان تطالب إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية المعرقلة للسلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت اليابان إسرائيل إلى إيقاف جميع الإجراءات التي من شأنها عرقلة استئناف عملية السلام في المنطقة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، وفقا لبيان صادر عن الحكومة اليابانية.

وخلال المكالمة التي استمرت 35 دقيقة، قال إيوايا إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة أدت إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتدهور الوضع الإنساني.

وأضاف: "هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق"، داعيا حكومة تل أبيب إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة فورا.

وأشار إلى دعم حكومة طوكيو الثابت لحل الدولتين في المنطقة.

وأردف: "على إسرائيل أن توقف فورا جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها عرقلة استئناف عملية السلام في المنطقة".

ودعا إسرائيل إلى "بذل جهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال مفاوضات دبلوماسية دون ضغوط عسكرية".

وتمضي الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها اليمين المتطرف، نحو خطوات لـ"ضم" الضفة الغربية، مدعية أن ذلك سيكون ردا على عزم دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي ت فتح أعمالها في 9 سبتمبر الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و231 قتيلا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

المصدر : وكالات